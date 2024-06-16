2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 201750034 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 201750034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Kaynak Teknolojisi Bölümü Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kaynak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Kaynak Teknolojisi Bölümüne Doldu-13 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 240,98385

İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.773.206

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201750034

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Kaynak Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 240,98385

Başarı Sıralaması: 1.773.206

Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,26559

Başarı Sıralaması: 1.937.833

Kontenjan 2022: 17+0

Yerleşen 2022: Doldu-17

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 576023

Kontenjan 2021: 17+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-3