2024 İstanbul Gedik Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 201790203 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 201790203 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gedik Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-3 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gedik Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 250,86200
İstanbul Gedik Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.599.759
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201790203
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 250,86200
Başarı Sıralaması: 1.599.759
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-3
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,60103
Başarı Sıralaması: 1.362.589
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: Doldu-4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.1284
Başarı Sıralaması: 1270441
Kontenjan 2021: 7+0
Yerleşen 2021: Doldu-7