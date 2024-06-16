2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 201750397 %50 İndirimli

201750397 | İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 201750397 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 201750397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi   Elektrik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Elektrik   Bölümü   Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik   Bölümü kontenjanı 54+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 231,82610

İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.943.544

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201750397

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 231,82610

Başarı Sıralaması: 1.943.544

Kontenjan 2022 – 2023 : 54+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,12895

Başarı Sıralaması:  1.744.287

Kontenjan 2022:  47+0

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1611999

Kontenjan 2021:  38+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-22

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