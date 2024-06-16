2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 201751262 %50 İndirimli

201751262 | İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 201751262 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 201751262 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi   Çocuk Gelişimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi   Bölümü   Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi   Bölümü kontenjanı 44+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-44 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 223,20367

İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.110.610

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201751262

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 223,20367

Başarı Sıralaması: 2.110.610

Kontenjan 2022 – 2023 : 44+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-44

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,28060

Başarı Sıralaması:  1.620.818

Kontenjan 2022:  37+0

Yerleşen 2022:  Doldu-37

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1561843

Kontenjan 2021:  37+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-20

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