2024 İstanbul Gedik Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 201751192 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 201751192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gedik Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Doldu-5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gedik Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 320,94277
İstanbul Gedik Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 656.991
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201751192
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 320,94277
Başarı Sıralaması: 656.991
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,83677
Başarı Sıralaması: 680.202
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255.97965
Başarı Sıralaması: 724116
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Doldu-5