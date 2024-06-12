2024 İstanbul Gedik Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201710105

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Gedik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201710105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gedik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 375,00203

İstanbul Gedik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 3

İstanbul Gedik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 145.011

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201710105

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 375,00203

Başarı Sıralaması: 145.011

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,67960

Başarı Sıralaması: 146.083

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,95067

Başarı Sıralaması : 185.216

Kontenjan 2021 : 3+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 346,71371

Başarı Sıralaması: 163

Kontenjan 2020 : 3+0

Yerleşen 2020 : 3

İstanbul Gedik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.