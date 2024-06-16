2024 İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 209810019 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 209810019 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Galata Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 340,45544

İstanbul Galata Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 491.693

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209810019

ÜNİVERSİTE: İstanbul Galata Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 340,45544

Başarı Sıralaması: 491.693

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,51391

Başarı Sıralaması: 500.759

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284.69952

Başarı Sıralaması: 458757

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Doldu-8