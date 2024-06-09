2024 İstanbul Galata Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209810043

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Galata Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Galata Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 209810043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Galata Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Galata Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Galata Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İstanbul Galata Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 340,62151

İstanbul Galata Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

İstanbul Galata Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 195.033

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209810043

ÜNİVERSİTE: İstanbul Galata Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 340,62151

Başarı Sıralaması: 195.033

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,44989

Başarı Sıralaması: 204.882

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: 11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 291,88699

Başarı Sıralaması : 176.876

Kontenjan 2021 : 9+0

Yerleşen 2021 : 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,81467

Başarı Sıralaması: 201

Kontenjan 2020 : 9+0

Yerleşen 2020 : 9

İstanbul Galata Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Galata Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.