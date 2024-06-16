2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207550142 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 207550142 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Esenyurt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 304,05610

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 835.147

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207550142

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 304,05610

Başarı Sıralaması: 835.147

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,46088

Başarı Sıralaması: 785.081

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262.49638

Başarı Sıralaması: 653849

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Doldu-3