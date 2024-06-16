2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 207590142 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 207590142 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 318,16617

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 683.947

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207590142

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 318,16617

Başarı Sıralaması: 683.947

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,27377

Başarı Sıralaması: 765.861

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---