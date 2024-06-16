2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 207590177 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 207590177 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında E-Ticaret ve Pazarlama Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Esenyurt Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 233,21951

İstanbul Esenyurt Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.917.145

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207590177

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: E-Ticaret ve Pazarlama

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 233,21951

Başarı Sıralaması: 1.917.145

Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,72615

Başarı Sıralaması: 1.752.711

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---