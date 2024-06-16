2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 207590282 Burslu

207590282 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 207590282 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 207590282 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   Diş Protez Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Diş Protez Teknolojisi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Protez Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Diş Protez Teknolojisi Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 315,86365

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 707.116

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207590282

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Protez Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 315,86365

Başarı Sıralaması: 707.116

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022:  ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102670479 İÖ-Ücretli
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102670479 İÖ-Ücretli
2024 Karabük Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 106190129 Ücretsiz
2024 Karabük Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 106190129 Ücretsiz
2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 208150152 Ücretli
2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 208150152 Ücretli
2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111850773 Ücretsiz
2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111850773 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları