2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun TasarımıBölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207590317

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun TasarımıBölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun TasarımıBölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207590317

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi   Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü tercih kod numarası 207590317 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü , Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dijital Oyun Tasarımı    Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Taban Puanı: 191,09687

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Başarı Sıralaması: 1.300.169

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207590317   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 191,09687

Başarı Sıralaması: 1.300.169

Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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