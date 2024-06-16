2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 207590198 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 207590198 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 335,12515

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 532.818

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207590198

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilişim Güvenliği Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 335,12515

Başarı Sıralaması: 532.818

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,03009

Başarı Sıralaması: 556.748

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---