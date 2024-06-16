2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 207550812 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 207550812 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 22+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 263,10772
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.397.529
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207550812
ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 263,10772
Başarı Sıralaması: 1.397.529
Kontenjan 2022 – 2023 : 22+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,73142
Başarı Sıralaması: 1.311.105
Kontenjan 2022: 19+0
Yerleşen 2022: Doldu-19
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 215.18908
Başarı Sıralaması: 1227784
Kontenjan 2021: 31+0
Yerleşen 2021: Doldu-31