2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 207550045 Ücretli

207550045 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 207550045 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 207550045 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 11+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-11 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 243,89044

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.721.201

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207550045

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 243,89044

Başarı Sıralaması: 1.721.201

Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-11

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,67954

Başarı Sıralaması:  1.712.104

Kontenjan 2022:  11+0

Yerleşen 2022:  Doldu-11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194.51431

Başarı Sıralaması:  1532141

Kontenjan 2021:  11+0

Yerleşen 2021:  Doldu-11

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