2024 İstanbul Esenyurt Üni. İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 207590373 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 207590373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü kontenjanı 19+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümüne Doldu-19 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 212,81441

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.320.867

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207590373

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: İnternet ve Ağ Teknolojileri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 212,81441

Başarı Sıralaması: 2.320.867

Kontenjan 2022 – 2023 : 19+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-19

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2021: ---

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