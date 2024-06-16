2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 202551897 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 202551897 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 329,67663

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 578.185

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202551897

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 329,67663

Başarı Sıralaması: 578.185

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,77003

Başarı Sıralaması: 384.842

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297.25815

Başarı Sıralaması: 375477

Kontenjan 2021: 9+0

Yerleşen 2021: Doldu-9