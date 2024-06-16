2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 202551428 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 202551428 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 312,50579
İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 742.038
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202551428
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 312,50579
Başarı Sıralaması: 742.038
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 339,36240
Başarı Sıralaması: 460.231
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: Doldu-4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286.9483
Başarı Sıralaması: 442669
Kontenjan 2021: 3+0
Yerleşen 2021: Doldu-3