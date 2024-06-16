2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202551852 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202551852 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 332,09253

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 557.808

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202551852

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 332,09253

Başarı Sıralaması: 557.808

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,55672

Başarı Sıralaması: 397.347

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308.5323

Başarı Sıralaması: 314182

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5