2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202590256 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 202590256 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 64+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 241,09774

İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.771.272

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202590256

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 241,09774

Başarı Sıralaması: 1.771.272

Kontenjan 2022 – 2023 : 64+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,41320

Başarı Sıralaması: 1.252.857

Kontenjan 2022: 58+0

Yerleşen 2022: Doldu-58

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232.09418

Başarı Sıralaması: 1005249

Kontenjan 2021: 51+0

Yerleşen 2021: Doldu-51