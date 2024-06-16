2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 202551401 İÖ-Ücretli

202551401 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 202551401 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 202551401 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Dolmadı-3 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 349,83480

İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 425.694

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202551401

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 349,83480

Başarı Sıralaması: 425.694

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-3

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,67220

Başarı Sıralaması:  465.017

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022:  Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281.34935

Başarı Sıralaması:  484260

Kontenjan 2021:  3+0

Yerleşen 2021:  Doldu-3

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