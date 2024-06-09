2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202510201

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü tercih kod numarası 202510201 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi Bölümü kontenjanı 12+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Ekonomi Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanı: 463,29394

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başarı Sıralaması: 4.185

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202510201

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 463,29394

Başarı Sıralaması: 4.185

Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 455,66235

Başarı Sıralaması: 7.173

Kontenjan 2022: 13+0

Yerleşen 2022: 13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 398,93775

Başarı Sıralaması : 8.76

Kontenjan 2021 : 11+0

Yerleşen 2021 : 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 450,66485

Başarı Sıralaması: 6.23

Kontenjan 2020 : 10+0

Yerleşen 2020 : 10

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.