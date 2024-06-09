2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202510573

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü tercih kod numarası 202510573 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi Bölümü kontenjanı 79+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ekonomi Bölümüne 79 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanı: 284,46898
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 79
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başarı Sıralaması: 533.121
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202510573
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 284,46898
Başarı Sıralaması: 533.121
Kontenjan 2023 – 2024 : 79+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 79
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,50602
Başarı Sıralaması: 406.614
Kontenjan 2022: 70+0
Yerleşen 2022: 70
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 234,46969
Başarı Sıralaması : 497.988
Kontenjan 2021 : 66+0
Yerleşen 2021 : 66
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259,46927
Başarı Sıralaması: 513
Kontenjan 2020 : 57+0
Yerleşen 2020 : 57
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.