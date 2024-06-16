2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 202590280 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 202590280 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında E-Ticaret ve Pazarlama Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 361,62207

İstanbul Bilgi Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 354.742

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202590280

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: E-Ticaret ve Pazarlama

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 361,62207

Başarı Sıralaması: 354.742

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,22049

Başarı Sıralaması: 311.945

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299.66484

Başarı Sıralaması: 361377

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6