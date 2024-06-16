2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 202550827 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 202550827 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 31+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-31 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 202,65447

İstanbul Bilgi Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.525.337

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202550827

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 202,65447

Başarı Sıralaması: 2.525.337

Kontenjan 2022 – 2023 : 31+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,79794

Başarı Sıralaması: 2.189.607

Kontenjan 2022: 23+0

Yerleşen 2022: Doldu-23

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 30+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-0