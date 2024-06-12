2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun TasarımıBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202512454

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun TasarımıBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun TasarımıBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202512454

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü tercih kod numarası 202512454 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Dijital Oyun Tasarımı    Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Taban Puanı: 476,02017

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Başarı Sıralaması: 35.74

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202512454   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 476,02017

Başarı Sıralaması: 35.74

Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 479,14392

Başarı Sıralaması:  32.429

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 407,98223

Başarı Sıralaması :  37.079

Kontenjan 2021 :  6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 456,56946

Başarı Sıralaması:  48.8

Kontenjan 2020 :  5+0

Yerleşen 2020 : 5

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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