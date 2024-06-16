2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 202550703 %50 İndirimli

202550703 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 202550703 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 202550703 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 58+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-58 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 242,79646

İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.740.639

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202550703

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 242,79646

Başarı Sıralaması: 1.740.639

Kontenjan 2022 – 2023 : 58+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-58

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,15907

Başarı Sıralaması:  1.546.680

Kontenjan 2022:  53+0

Yerleşen 2022:  Doldu-53

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205.17407

Başarı Sıralaması:  1373960

Kontenjan 2021:  47+0

Yerleşen 2021:  Doldu-47

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