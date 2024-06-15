2024 İstanbul Bilgi Üni. Yeni Medya ve İletişim Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202590233

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Bilgi Üni. Yeni Medya ve İletişim Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202590233

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Yeni Medya ve İletişim  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü tercih kod numarası 202590233 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim  Bölümü kontenjanı 12+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Yeni Medya ve İletişim  Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Taban Puanı: 443,07297

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü Başarı Sıralaması: 2.88

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202590233   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 443,07297

Başarı Sıralaması: 2.88

Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 442,26265

Başarı Sıralaması:  3.676

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 406,47035

Başarı Sıralaması :  2.498

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 433,11564

Başarı Sıralaması:  3.19

Kontenjan 2020 :  10+0

Yerleşen 2020 : 10

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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