2024 İstanbul Bilgi Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202511544

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202511544 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 66+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 66 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 389,45995
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 66
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 124.361
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202511544
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 389,45995
Başarı Sıralaması: 124.361
Kontenjan 2023 – 2024 : 66+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 66
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 401,67237
Başarı Sıralaması: 104.213
Kontenjan 2022: 58+0
Yerleşen 2022: 58
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 329,49909
Başarı Sıralaması : 117.132
Kontenjan 2021 : 65+0
Yerleşen 2021 : 65
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 392,35809
Başarı Sıralaması: 107
Kontenjan 2020 : 56+0
Yerleşen 2020 : 56
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.