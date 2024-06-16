2024 İstanbul Beykent Üniversitesi  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 210301081 Burslu

210301081 | İstanbul Beykent Üniversitesi  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Beykent Üniversitesi  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İstanbul Beykent Üniversitesi  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 210301081 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Beykent Üniversitesi  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Beykent Üniversitesi  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 210301081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Beykent Üniversitesi  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Beykent Üniversitesi    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Beykent Üniversitesi    Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Beykent Üniversitesi  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 321,45945

İstanbul Beykent Üniversitesi  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 652.066

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210301081

ÜNİVERSİTE: İstanbul Beykent Üniversitesi 

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 321,45945

Başarı Sıralaması: 652.066

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,93962

Başarı Sıralaması:  642.326

Kontenjan 2022:  12

Yerleşen 2022:  Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Maltepe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 204151056 Ücretli
2024 Maltepe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 204151056 Ücretli
2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 207550893 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 207550893 İÖ-Ücretli
2024 Kapadokya Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203851957 %50 İndirimli
2024 Kapadokya Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 203851957 %50 İndirimli
2024 Ege Üniversitesi Metalurji Taban Puanları ( Önlisans ) 103451348 Ücretsiz
2024 Ege Üniversitesi Metalurji Taban Puanları ( Önlisans ) 103451348 Ücretsiz
Çok Okunanlar
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
Kızılay personel alımı yapacak! Kızılay Lisans mezunu personel alımı
Kızılay personel alımı yapacak! Kızılay Lisans mezunu personel alımı
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları