2024 İstanbul Beykent Üniversitesi  Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 210300759 Burslu

210300759 | İstanbul Beykent Üniversitesi  Mimari Restorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Beykent Üniversitesi  Mimari Restorasyon ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Beykent Üniversitesi  Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 210300759 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Beykent Üniversitesi  Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi  Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Beykent Üniversitesi  Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 210300759 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Beykent Üniversitesi  Mimari Restorasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Beykent Üniversitesi    Mimari Restorasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Beykent Üniversitesi    Vakıf Üniversitesi olup Mimari Restorasyon   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon   Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Beykent Üniversitesi  Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 314,31039

İstanbul Beykent Üniversitesi  Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 723.274

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210300759

ÜNİVERSİTE: İstanbul Beykent Üniversitesi 

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 314,31039

Başarı Sıralaması: 723.274

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,79830

Başarı Sıralaması:  599.498

Kontenjan 2022:  6

Yerleşen 2022:  Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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