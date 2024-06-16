2024 İstanbul Beykent Üniversitesi  Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 210300703 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Beykent Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Beykent Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 210300703 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Beykent Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Beykent Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Dolmadı-12 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Beykent Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 308,67626

İstanbul Beykent Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 783.045

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210300703

ÜNİVERSİTE: İstanbul Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 308,67626

Başarı Sıralaması: 783.045

Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,41786

Başarı Sıralaması: 743.396

Kontenjan 2022: 12

Yerleşen 2022: Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---