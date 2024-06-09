2024 İstanbul Beykent Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210301634

İstanbul Beykent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Beykent Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210301634

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Beykent Üniversitesi  Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Beykent Üniversitesi  Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 210301634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Beykent Üniversitesi  Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Beykent Üniversitesi  Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Beykent Üniversitesi  Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 81+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 81 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Beykent Üniversitesi  Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 259,96729

İstanbul Beykent Üniversitesi  Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 81

İstanbul Beykent Üniversitesi  Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 771.444

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210301634   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Beykent Üniversitesi 

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,96729

Başarı Sıralaması: 771.444

Kontenjan 2023 – 2024 : 81+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 81

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,96946

Başarı Sıralaması:  626.367

Kontenjan 2022:  73+0

Yerleşen 2022: 73

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 236,04426

Başarı Sıralaması :  485.26

Kontenjan 2021 :  64+0

Yerleşen 2021 : 64

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,12927

Başarı Sıralaması:  481

Kontenjan 2020 :  55+0

Yerleşen 2020 : 55

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İstanbul Beykent Üniversitesi  Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Beykent Üniversitesi  Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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