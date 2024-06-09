2024 İstanbul Beykent Üni. Sermaye Piyasası Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210301536

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Beykent Üniversitesi Sermaye Piyasası bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sermaye Piyasası Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Beykent Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü tercih kod numarası 210301536 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Beykent Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Beykent Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Beykent Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sermaye Piyasası Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sermaye Piyasası Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Beykent Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanı: 203,85939

İstanbul Beykent Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 34

İstanbul Beykent Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Başarı Sıralaması: 1.517.006

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210301536

ÜNİVERSİTE: İstanbul Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,85939

Başarı Sıralaması: 1.517.006

Kontenjan 2023 – 2024 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 34

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 182,72432

Başarı Sıralaması: 1.716.147

Kontenjan 2022: 25+0

Yerleşen 2022: 25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 18+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 21+0

Yerleşen 2020 : 9

İstanbul Beykent Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Beykent Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.