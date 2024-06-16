2024 İstanbul Beykent Üni.  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 210300962 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 210300962 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 208,85983
İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.401.247
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 210300962
ÜNİVERSİTE: İstanbul Beykent Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 208,85983
Başarı Sıralaması: 2.401.247
Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 209,54092
Başarı Sıralaması: 2.420.039
Kontenjan 2022: 21
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---