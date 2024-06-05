2024 İstanbul Beykent Üni.  İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210301207

İstanbul Beykent Üniversitesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Beykent Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Beykent Üni.  İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210301207

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Beykent Üniversitesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi    Fen-Edebiyat Fakültesi   İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Beykent Üniversitesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 210301207 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Beykent Üniversitesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Beykent Üniversitesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Beykent Üniversitesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Beykent Üniversitesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 421,32606

İstanbul Beykent Üniversitesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12

İstanbul Beykent Üniversitesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 19.972

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210301207   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Beykent Üniversitesi 

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 421,32606

Başarı Sıralaması: 19.972

Kontenjan 2023 – 2024 : 11+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 422,63283

Başarı Sıralaması:  16.429

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 391,89744

Başarı Sıralaması :  14.743

Kontenjan 2021 :  11+0

Yerleşen 2021 : 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,51698

Başarı Sıralaması:  11.3

Kontenjan 2020 :  10+0

Yerleşen 2020 : 10

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İstanbul Beykent Üniversitesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Beykent Üniversitesi  İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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