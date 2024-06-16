2024 İstanbul Beykent Üni.  Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 210300353 %50 İndirimli

210300353 | İstanbul Beykent Üniversitesi  Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Beykent Üniversitesi  Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Beykent Üni.  Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 210300353 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Beykent Üniversitesi  Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi  Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Beykent Üniversitesi  Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 210300353 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Beykent Üniversitesi  Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Beykent Üniversitesi    Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Beykent Üniversitesi    Vakıf Üniversitesi olup Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon   Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümüne Doldu-51 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Beykent Üniversitesi  Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 197,08979

İstanbul Beykent Üniversitesi  Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.629.899

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210300353

ÜNİVERSİTE: İstanbul Beykent Üniversitesi 

FAKÜLTE: Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 197,08979

Başarı Sıralaması: 2.629.899

Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-51

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,78724

Başarı Sıralaması:  2.389.427

Kontenjan 2022:  43

Yerleşen 2022:  Doldu-43

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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