2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202490695 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202490695 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 75+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-75 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 312,77920
İstanbul Aydın Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 739.199
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202490695
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 312,77920
Başarı Sıralaması: 739.199
Kontenjan 2022 – 2023 : 75+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-75
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,76804
Başarı Sıralaması: 699.946
Kontenjan 2022: 66+0
Yerleşen 2022: Doldu-66
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255.43637
Başarı Sıralaması: 730436
Kontenjan 2021: 60+0
Yerleşen 2021: Doldu-60