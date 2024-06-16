2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 202457295 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 202457295 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-51 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 196,98615
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.631.694
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202457295
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 196,98615
Başarı Sıralaması: 2.631.694
Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221,72342
Başarı Sıralaması: 2.116.891
Kontenjan 2022: 47+0
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1619427
Kontenjan 2021: 47+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-23