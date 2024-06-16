2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 202450643 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 202450643 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 310,35137

İstanbul Aydın Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 764.916

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202450643

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Pazarlama

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 310,35137

Başarı Sıralaması: 764.916

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,86922

Başarı Sıralaması: 791.334

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247.26768

Başarı Sıralaması: 826313

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Doldu-8