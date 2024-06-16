2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202470047 İÖ-Ücretli

202470047 | İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202470047 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202470047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi   Bölümü   Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 316,65709

İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 699.006

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202470047

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 316,65709

Başarı Sıralaması: 699.006

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,11490

Başarı Sıralaması:  649.773

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022:  Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261.87004

Başarı Sıralaması:  660382

Kontenjan 2021:  7+0

Yerleşen 2021:  Doldu-7

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