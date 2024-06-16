2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202456437 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 202456437 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 47+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-47 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 211,53325

İstanbul Aydın Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.346.693

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202456437

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 211,53325

Başarı Sıralaması: 2.346.693

Kontenjan 2022 – 2023 : 47+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-47

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,18501

Başarı Sıralaması: 1.871.827

Kontenjan 2022: 39+0

Yerleşen 2022: Doldu-39

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1608302

Kontenjan 2021: 39+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-30