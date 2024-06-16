2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 202452163 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 202452163 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 57+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-57 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 208,99209
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.398.578
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202452163
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimari Restorasyon
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 208,99209
Başarı Sıralaması: 2.398.578
Kontenjan 2022 – 2023 : 57+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-57
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 217,94839
Başarı Sıralaması: 2.210.549
Kontenjan 2022: 50+0
Yerleşen 2022: Doldu-50
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 186.22562
Başarı Sıralaması: 1605605
Kontenjan 2021: 42+0
Yerleşen 2021: Doldu-42