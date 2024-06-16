2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 202490653 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 202490653 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Makine Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 75+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Doldu-75 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 255,91570
İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.514.241
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202490653
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 255,91570
Başarı Sıralaması: 1.514.241
Kontenjan 2022 – 2023 : 75+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-75
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,99752
Başarı Sıralaması: 1.243.959
Kontenjan 2022: 66+0
Yerleşen 2022: Doldu-66
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213.68973
Başarı Sıralaması: 1248602
Kontenjan 2021: 60+0
Yerleşen 2021: Doldu-60