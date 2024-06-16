2024 İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202454283 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202454283 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 58+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-58 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 215,73025
İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.261.308
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202454283
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 215,73025
Başarı Sıralaması: 2.261.308
Kontenjan 2022 – 2023 : 58+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-58
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 217,35387
Başarı Sıralaması: 2.225.302
Kontenjan 2022: 49+0
Yerleşen 2022: Doldu-49
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1614576
Kontenjan 2021: 43+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-17