2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202450264 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202450264 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 294,25347

İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 953.196

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202450264

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 294,25347

Başarı Sıralaması: 953.196

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,16850

Başarı Sıralaması: 756.368

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258.0572

Başarı Sıralaması: 700996

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4