2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202450264 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202450264 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 294,25347
İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 953.196
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202450264
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 294,25347
Başarı Sıralaması: 953.196
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 304,16850
Başarı Sıralaması: 756.368
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: Doldu-4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258.0572
Başarı Sıralaması: 700996
Kontenjan 2021: 4+0
Yerleşen 2021: Doldu-4