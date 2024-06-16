2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 202490665 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 202490665 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 64+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 202,55844

İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.527.180

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202490665

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 202,55844

Başarı Sıralaması: 2.527.180

Kontenjan 2022 – 2023 : 64+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,33542

Başarı Sıralaması: 2.325.555

Kontenjan 2022: 55+0

Yerleşen 2022: Doldu-55

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1590439

Kontenjan 2021: 55+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-24