2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202490643 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202490643 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 49+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 213,44587

İstanbul Aydın Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.308.002

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202490643

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 213,44587

Başarı Sıralaması: 2.308.002

Kontenjan 2022 – 2023 : 49+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,00247

Başarı Sıralaması: 1.767.619

Kontenjan 2022: 41+0

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1610097

Kontenjan 2021: 36+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-15