2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 202490641 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 202490641 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 57+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-57 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 234,52738
İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.892.511
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202490641
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 234,52738
Başarı Sıralaması: 1.892.511
Kontenjan 2022 – 2023 : 57+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-57
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,05548
Başarı Sıralaması: 1.567.422
Kontenjan 2022: 49+0
Yerleşen 2022: Doldu-49
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 198.99414
Başarı Sıralaması: 1468751
Kontenjan 2021: 42+0
Yerleşen 2021: Doldu-42